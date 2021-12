Estudante morre em acidente de moto e pai fica ferido

A estudante de biomedicina da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana (Unef) , Marta Xavier, de 23 anos, morreu na noite de terça-feira, 19, após um acidente no moto, na BR-324, próximo ao Parque de Exposições João Martins da Silva, em Feira de Santana.

Segundo o site Acorda Cidade, a jovem estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo pai, quando ocorreu o acidente. O pai, que não teve o nome divulgado, foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade.

O estado de saúde dele não foi informado, bem como as circunstâncias do acidente. Marta morava no bairro Parque Getúlio Vargas e seu corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A instituição publicou em sua rede social uma homenagem a aluna:

adblock ativo