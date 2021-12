Estudante morre após bater com carro em Feira de Santana

O estudante de Letras com Francês da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Leandro Moreira de Carvalho, de 26 anos, morreu, após uma colisão entre a moto que estava pilotando e um veículo Santana, na manhã desta quarta-feira, 4. Segundo informações da polícia local, o acidente ocorreu na avenida Francisco Dias, que dá acesso ao Centro Diocesano, no bairro Alto do Papagaio, em Feira de Santana.

Ainda segundo a polícia, Leandro seguia para a universidade quando sofreu o impacto que o arremessou a cerca de 5 metros. A batida em umas estacas fez com que o jovem quebrasse as duas pernas.

O motorista do Santana fugiu do local e abandonou o carro.

