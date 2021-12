Estudante leiloa virgindade na internet e se arrepende

A estudante do segundo ano do ensino médio, Rebeca Bernardo Ribeiro, de 18 anos, não frequenta mais as aulase não pode mais sair às ruas da pequena cidade de Sapeaçu (a 155 km de Salvador), no Recôncavo baiano. Após leiloar a virgindade por meio de um vídeo postado na internet, na última sexta-feira, 16, Rebeca perdeu o sossego. Piadas e gozações na rua fizeram com que a jovem se arrependesse.

"Perdi minha paz e por isso mudei de ideia. Não imaginei que a repercussão fosse negativa. Só queria ajudar minha mãe, que está doente numa cama. Ainda que me ofereçam um milhão, recusarei todas as propostas", desabafou a estudante.

Com o sonho de voltar para São Paulo, onde nasceu, e até participar de um reality show no Brasil, ela gravou, em segredo, o vídeo na casa de um amigo. Mas por onde passa, os olhares seguem Rebeca, que também se queixa do afastamento das amigas e da reprovação da família. A estudante tirou o vídeo do ar, mas não adiantou: "Fizeram cópias e espalharam. Minha mãe me pediu para parar com isso. Ela é evangélica e eu deixei de frequentar a igreja há três anos, mas fui educada de uma forma e não quero que as pessoas me vejam com uma má reputação, como já estão falando por aí", disse.

'Sai justa' - Ela mora com a mãe e o tio numa pequena casa. Seu pai era separado e morreu há três anos. A mãe, que sofreu um segundo derrame e está numa cama, recebe um salário mínimo de aposentadoria e sustenta a família. Mesmo com as dificuldades, a garota conta que leva uma vida tranquila. Gosta de música sertaneja e vai a festas, no entanto, diz que sai pouco de casa.

Tímida, Rebeca perdeu a irmã mais velha há um ano de depressão. Ela diz que só teve cinco namorados, mas os relacionamentos foram rápidos. "Não duraram muito porque quando completava três meses, eles queriam ir além e eu não. Agora quero perder minha virgindade só depois do casamento ou até antes por amor. Por dinheiro, nunca mais", afirmou a jovem, além de assegurar que pode comprovar a virgindade por meio de um exame médico: "Posso sim. Não teria feito o vídeo se não fosse virgem."

Na casa de Rebeca ninguém quis falar sobre o assunto. Os vizinhos reprovaram a atitude da jovem. "Não achei bom. Tenho uma filha e jamais deixaria ela fazer isso", disse a dona de casa Nilda Santana da Conceição. Já o vendedor autônomo, Renildo de Jesus, ressaltou que o fato é inédito na cidade. "Nessa cidade acontece é coisa. Tenho duas filhas, de 17 e 18 anos, e jamais aceitaria isso delas. Perder a virgindade só depois de casar."

Pelas redes sociais, Rebeca já começa a receber propostas. Até esta terça-feira, 20, o maior lance, segundo ela, foi de um rapaz que ofereceu R$ 300. Já um interessado da própria cidade disse que pagaria só R$ 0,15. "Levei como uma brincadeira, pois ele ainda pediu o troco", contou a estudante.

Por onde passa Rebeca recebe propostas, mas os comentários a deixaram preocupada. "Estou nervosa com tudo isso. Não vou mais à escola porque não consigo estudar. As pessoas me param na rua e querem saber da minha vida. Muitas já têm um juízo errado sobre mim. Vou fazer outro vídeo para tentar diminuir essa pressão", salientou.

Virgem Sapeaçuense - No vídeo, com o título "A Virgem Sapeaçuense", Rebeca Bernardo diz que é uma jovem que 'pula todos padrões da sociedade, que decide tomar as próprias decisões e passar por cima de tudo que a sociedade acha convencional'. "As circunstâncias pedem que eu negocie minha virgindade, que pra mim vai ser um negócio. Não tenho fantasias, quem der mais leva", diz a jovem no vídeo.

Na cidade não se fala em outra coisa. "Nunca imaginei que ela faria isso. Dei tanto conselho. Não vou poder andar com ela porque preciso me preservar", afirmou Raquel Bastos Alves, amiga da estudante. Já William Mendes, outra colega de Rebeca, disse que ela não pensou nas consequências. "Ela quis imitar a modelo. Mas entendo, é uma menina só e que sofre em casa." Mairini da Silva Sousa, de 16 anos, também é contra: "Ela não tem noção do que fez. Agora tem que se esconder em casa e aguentar."

