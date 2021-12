Estudante esfaqueia colega em colégio de Cruz das Almas

Uma estudante de 22 anos foi atingida nesta segunda-feira, 26, por golpes de faca no rosto, após uma briga dentro da escola Escola Cendec, no município de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano.

A autora dos golpes foi uma aluna de 15 anos. As duas, que não tiveram os nomes divulgados, estavam se desentendendo desde a última quinta-feira, 22, e terminaram entrando em luta corporal na sala de aula, segundo informações do site Forte de Notícias.

Os professores e alunos, que estavam na instituição, precisaram separar as jovens.

A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas já recebeu alta médica.

Não há informações sobre a motivação do crime. O caso foi registrado na Delegacia Territorial da cidade.

adblock ativo