Estudante e professora da Bahia são premiados em São Paulo

O estudante Tailan de Melo e a professora Karine Najla Souza de Jesus, ambos da rede estadual de ensino, foram premiados na sexta-feira, 24, na 15ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), em São Paulo.

Tailan conquistou os prêmios de destaque na Mostra de Ciências e Tecnologia Escola Açaí/MCTEA e o terceiro lugar em Ciência Agropecuária, com seu projeto "Biomassa de banana verde como fonte alternativa de alimentação", desenvolvido pelo estudante no curso técnico de Agropecuária do Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia do Rio Grande, em Barreiras, distante a 858 km de Salvador.

Com a premiação, Tailan e seu professor co-orientador Rodrigo Arlindo têm o direito de apresentar a experiência, desenvolvida no projeto Ciência da Escola, da Secretaria de Educação do Estado (SEC), em evento que será realizado em novembro, no Pará.

“Eu estou muito feliz pelo reconhecimento. Ter participado da Febrace foi uma grande oportunidade, que agregou novos conhecimentos na minha vida”, disse Tailan de Melo, em nota divulgada pela SEC.

Já a professora Karine Najla Souza de Jesus, do Colégio Estadual Geovania Nogueira Nunes, no município de Itatim, distante a 213 km da capital, ganhou o prêmio Professor Destaque. Ela orientou as estudantes Cristiana Aparecida Couto e Noemy de Souza Queiroz no projeto “Toxicidade de plantas medicinais em larvas do mosquito Aedes Aegypti”.

As estudantes orientadas por Karine descobriram que ervas medicinais muito populares no país, como a erva-cidreira e o eucalipto, são capazes de exterminar as larvas dos mosquitos. “Esta foi uma descoberta muito importante para as estudantes e uma esperança para o extermínio desse mosquito que tem causado tanto transtorno para a população da nossa cidade. Estamos felizes pelo alcance social e reconhecimento do projeto”, afirmou a professora, ainda segundo o comunicado da secretaria.

O secretário da Educação do Estado da Bahia, Walter Pinheiro, esteve na Febrace para acompanhar o desempenho dos estudantes e elogiou muito o evento.

“A premiação reflete a importância de se fortalecer o eixo pedagógico nas escolas, por meio de projetos voltados seja para a Ciência, a Arte, a Cultura, a Inovação e o Empreendedorismo", afirmou, ao acrescentar que a Secretaria está incentivando a vocação dos estudantes para o mundo da ciência, desenvolvendo programas e projetos que promovem cada vez mais o protagonismo estudantil e dinamizam o ambiente escolar. São projetos cujos resultados incidem exatamente na melhoria de vida da comunidade e comprovam o potencial que a escola tem de inovar e incentivar a produção de conhecimento”, destacou Walter Pinheiro, conforme a nota.

