Estudante é preso por roubar R$ 100 mil do vizinho em Feira

O estudante Tiago Ramos Oliveira, 18, foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) na tarde desta segunda-feira, 22, acusado de roubar R$ 100 mil de um vizinho em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O jovem teria furtado o valor (em espécie) do comerciante Ademar Brandão, 56 anos.

Segundo o delegado André Ribeiro, o acusado confessou o crime, mas, como não foi pego em flagrante, foi liberado. "Ele achou a quantia em dinheiro e já tinha gasto R$ 8 mil em sons de carro, camisas de festa, como Flexada e October Fest. Comprou roupas, celular caro e separou o dinheiro em vários pacotinhos. Guardou em casa e em outros locais. Ele foi preso com a farda do colégio. O pai ficou desesperado com a atitude do filho e quis até agredi-lo", informou o delegado, afirmando que o acusado estava gastando o dinheiro aos poucos.

O comerciante disse que o dinheiro foi da venda de uma casa. A intenção era usar a quantia para pagar uma dívida. A vítima não tinha onde guardar o dinheiro, por isso o colocou no carro e guardou na garagem do pai do acusado, vizinho de Ademar. No outro dia, o carro estava arrombado, sem o dinheiro e o som do carro.

Segundo relato da polícia, o jovem contou ter aberto o carro do comerciante para pegar um macaco e acabou encontrando o dinheiro. O valor estava dividido em duas sacolas de R$ 50 mil. As informações são do site Acorda Cidade.

