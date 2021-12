Estudante é assassinado ao sair de colégio em Feira

Um estudante foi assassinado ao sair da escola nesta quarta-feira, 11, no bairro Conceição I, em Feira de Santana (a 116 km de Salvador). De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios, Geovan Franca, Rangel de Souza Lopes, de 18 anos, foi morto com um tiro na cabeça. "Ele foi alvejado de cima para baixo. A gente suspeita que ele estava ajoelhado", explicou o delegado.

A polícia suspeita que o crime foi motivado por uma briga no Colégio Imaculada Conceição, onde a vítima estudava. "Temos informações que ele tinha discutido com outro aluno no colégio na semana passada. Estamos tentando identificar esse outro estudante".

De acordo com a polícia, Rangel não tinha envolvimento com crime.

adblock ativo