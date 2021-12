Estudante desenvolve máquina que produz próteses dentárias de baixo custo

O estudante de pós graduação em mecatrônica da UFBA, Nei Paz, desenvolveu uma máquina que produz próteses dentárias de baixo custo. O projeto teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (Fapesb) e possui tecnologia aberta com os conceitos de engenharia alinhados a na área da saúde.

“Trabalhei diversos anos em laboratórios de prótese e manufatura das peças desenvolvidas em impressões 3D. Os custos desses sistemas são extremamente altos e as empresas acabam sofrendo para financiar e até mesmo pagar as parcelas. Pensando numa tecnologia que trouxesse mais precisão, qualidade e aumento da produção das próteses, construí a máquina RepRap”, contou o estudante.

De acordo com ele, a ideia inicial era criar uma máquina que conseguisse replicar as suas próprias partes, mas atualmente a RepRap consegue replicar 70%. O projeto começou a se materializar de forma científica com metas específicas para a realização da pesquisa. Foi a partir disso que o professor e orientador Marcus Americano da Costa incentivou e auxiliou Nei para se candidatar ao mestrado do programa. Os estudos foram iniciados em março de 2019 e seguem em fase de finalização.

“A máquina é um projeto open-source, distribuído a fim de que desenvolvedores, criadores e estudantes possam construir e elaborar as suas próprias máquinas”, concluiu.

O projeto está em fase de usinagem de modelos de próteses em cera, que são utilizados por protéticos para realizar a fundição em metal ou injeção em dissilicato de lítio. As peças fresadas na máquina serão instaladas na arcada de um paciente, provando assim a eficácia da usinagem e boa adaptação da peça em boca.

