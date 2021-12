Estudante de engenharia ainda está desaparecido

O estudante de engenharia mecânica Egnaldo Santos Rodrigues, 17 anos, ainda está desaparecido. Ele sumiu ao tomar banho de mar com um amigo, que conseguiu se salvar, na praia da Espera, em Itacimirim (Camari, Grande Salvador), na tarde da última terça-feira, 30.

As buscas pelo jovem, que mora em Salvador e estava passando as férias na casa de parentes na localidade litorânea, iniciaram-se às 9h e encerraram-se às 18h de desta quarta-feira, 1º, sem sucesso.

O padastro do jovem, Francisco Gonçalves dos Santos, 35, disse que assim que soube do ocorrido, às 17h de terça, comunicou aos bombeiros. Mas, segundo Francisco, as buscas só teriam sido iniciaram às 16h.

"É um absurdo! Se fosse filho de rico, até helicóptero aparecia aqui", reclamou o padastro. De acordo com a tenente da Polícia Militar Luana Macedo, que coordena as buscas, devido às condições do mar, a procura pelo estudante teve que ser feita por terra. "Não adianta colocar mergulhadores, o mar está muito agitado", afirmou ela.

Conforme a tenente, as buscas devem ser retomadas na manhã desta quinta-feira, 2.

