Estudante de Direito é assassinado em Vitória da Conquista

O estudante de Direito da Faculdade Independente do Nordeste, João Paulo Viana Novaes, de 32 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 23, após ter sido baleado na noite da última segunda-feira, 22, em Vitória da Conquista, a 509 km de Salvador.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior, responsável pelo caso, dois homens em uma motocicleta atiraram no jovem, que foi alvejado com dois tiros na cabeça quando chegava da faculdade à sua residência, na Avenida Rosa Cruz, bairro de Candeias.

João foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional de Base, onde não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 8h desta terça-feira, 23.

Ainda segundo a polícia, João Paulo já teve passagem pela polícia por estupro e falso testemunho na sua cidade natal, Presidente Jânio Quadros, distante 609 km de Salvador e 115 km de Vitória da Conquista. Não há informações sobre o que teria motivado o crime bem como a identidade de seus autores.

