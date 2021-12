Estudante de 13 anos é apreendido com arma dentro de escola municipal

Um adolescente de 13 anos foi apreendido com uma arma dentro da Escola Municipal Lindaura Monteiro Câmara, no município de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. O flagrante foi feito nesta segunda-feira, 13, por agentes da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Candeias).

Segundo informações da Secretaria De Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os militares receberam uma denúncia de que o adolescente estaria com a arma e foram até o local para confirmar a situação.

Com o estudante, foi apreendido um revóver modelo garruncha, calibre 22.

O caso foi registrado na 37ª Delegacia Territorial, no próprio município. Em seguida, o adolescente foi encaminhado ao Ministério Público.

