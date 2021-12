Estudante da Ufba participará de Fórum da Juventude da ONU

Representatividade é o que o baiano Caio Medina, de 22 anos, estudante de farmácia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), pretende defender durante o Fórum da Juventude das Nações Unidas, que será realizado em Nova Iorque, nos Estados Unidos (EUA), nos próximos dias 8 e 9. O evento debaterá sobre os desafios globais para minimizar desigualdades e promover comunidades mais sustentáveis e inclusivas. Ao lado de Medina, Maria Eduarda Couto, 26, Thanisia Cruz, 26, e Maurício Peixoto, 27, representarão o Brasil nas discussões.

Os brasileiros participam do programa Embaixadores da Juventude, iniciativa da sede brasileira do Escritório sobre Drogas e Crime das Nações Unidas (UNODC), com apoio da Caixa Seguradora. O projeto já capacitou mais de 70 jovens brasileiros no debate sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, documento da ONU que reúne 17 objetivos globais a serem atingidos ao longo da próxima década pelos países.

A equipe do UNODC no Brasil participará do evento pelo segundo ano. Para Rodrigo Araújo, assessor do escritório brasileiro, colaborar mais uma vez com o Fórum significa oportunizar jovens engajados e preparados com as temáticas propostas.

“A nossa presença significa a concretização assumida pelo UNODC e pelo Instituto Caixa Seguradora com a inserção de jovens brasileiros em contextos nacionais e internacionais por meio do Programa Embaixadores da Juventude. Mais que isso, também significa a capacidade da juventude brasileira em assumir um protagonismo em espaços tão pouco conquistados por nossos jovens”.

Oportunidades

Soteropolitano, Medina mora no bairro de Macaúbas, na divisa entre a comunidade conhecida como Pela Porco. O jovem acredita que sua presença no fórum será importante por representar minorias. “Eu quero ser para os meninos e meninas, parecidos comigo ou que estão em situação de risco, uma imagem de liderança e representatividade forte. Foi isso o que sempre me faltou”, conta.

A pernambucana Maria Eduarda Couto participará de uma das mesas sobre juventude e segurança. Ela acredita que será uma troca positiva. “Um evento como esse é importante para que nós jovens possamos intercambiar ações feitas pela juventude e pensar como a gente pode mudar a nossa realidade”.

