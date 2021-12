Estudante da Ufba morre em acidente na BR-101

Leandro Freire Murta, de 32 anos, estudante de medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), morreu em um acidente no Km 201 da BR-101, trecho entre Governador Mangabeira e Cruz das Almas, no início da noite deste sábado, 31, segundo boletim das últimas 24 horas da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Leandro conduzia uma motocicleta Honda Twister (CBX 250) de cor amarela, placa JMG 2375 (Salvador), quando foi atingido por um veículo, não identificado, em uma colisão transversal. Com o batida, segundo o portal Fala Recôncavo!, a moto ficou no sentido contrário da pista, sendo arrastada por quase 400 metros por um ônibus da empresa Brasileiro, placa NZN 4386, com licença de Eunápolis.

O ônibus fazia excursão com evangélicos para a cidade de Belmonte. O veículo que colidiu com Leandro fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

Moradores de Cruz das Almas, que foram ver o acidente, relataram ao Fala Recôncavo! que Leandro ia à cidade sempre nos finais de semana para ver a namorada.

O corpo do estudante ficou no local sob a guarda da Polícia Militar até as 22h, quando recolhido ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santo Antônio de Jesus. O horário da sepultamento não foi informado.

