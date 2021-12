Estudante da Ufba é sepultado em meio a emoção e revolta

Foi com muita emoção, dor e revolta, que os familiares e amigos participaram do velório do universitário brumadense Charles Müller Silva dos Santos, 21 anios, vítima de latrocínio na noite da última sexta-feira, 28, em frente à residência universitária da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

De acordo com o site Brumado Notícias, o corpo de Charles chegou a Brumado na noite de sábado, 29, sendo velado na casa dos pais no Bairro Olhos D'água. O caixão seguiu para o Salão Paroquial da Igreja do Bom Jesus, onde familiares e amigos prestaram as últimas homenagens até a saída do corpo para o sepultamento no cemitério Jardim Santa Inês.

Vários colegas e professores de Charles saíram da capital a fim de prestar condolências à família. O estudante cursava o último ano de Medicina Veterinária e estava de viagem marcada para visitar a família.

Ainda segundo o site, a morte do jovem abalou toda a cidade, pois a família de comerciantes é muito popular no município. Alguns colegas de Charles disseram que irão realizar um novo manifesto em Salvador no local onde o estudante foi morto. No velório, o pai de Charles deu o último adeus ao filho debruçado no caixão.

