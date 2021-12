Estudante baiana da rede estadual representa o Brasil em evento na China

A estudante Rayssa Rodrigues, 12 anos, que cursa o 7° ano, do Colégio Estadual Professor Hermes Miranda do Val, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) embarcou, nesta quarta-feira, 7, para a China, onde vai representar o Brasil durante a Be The Change Conference, em Pequim. O evento anual reúne crianças e jovens de vários países que são protagonistas de projetos voltados para soluções criativas em suas escolas e comunidades.

Rayssa faz parte do projeto “Grupo de Apoio e Conselhos” (GAC), que envolve alunos de diferentes idades e que contribuem para mudar a realidade escolar, por meio do diálogo e do enfrentamento de questões como o bullying, o preconceito e a baixa autoestima.

Em 2015, o GAC foi premiado no concurso “Desafios Criativos da Escola”, uma iniciativa do projeto “Criativos da Escola”, do Instituto Alana.

Rayssa vai para a China acompanhada da professora Simone Bocaiuva, orientadora do projeto e fica no país asiático até o dia 12 de dezembro. No roteiro da viagem está incluída a apresentação do projeto e um passeio pela China.

adblock ativo