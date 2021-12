Estrutura de concreto desaba e fere dois em Eunápolis

<GALERIA ID=18147/>

O desabamento de várias colunas de concreto de um galpão em construção deixou duas pessoas feridas no município de Eunápolis (a cerca de 660 km de Salvador), nesta quinta-feira, 21. A estrutura, da distribuidora da cerveja Itaipava, estava sendo erguida no bairro Juca Rosa, em frente ao Distrito Industrial da cidade, nas proximidades da BR-101.

O acidente aconteceu por volta das 11h. Os dois feridos, um deles identificado como Nilson Ferreira de Araújo, sofreram apenas escoriações e foram socorridos por duas unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações sobre as causas do desabamento.

Em entrevista ao site Radar 64, a engenheira responsável pela obra, Karen Daniela Mello Miranda, disse que a estrutura de concreto estava dentro das normas de segurança, mas informou que vai solicitar uma perícia técnica do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea) para esclarecer as causas do acidente. O laudo deve ser concluído em 30 dias.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Grupo Petrópolis, fabricante da cerveja Itaipava, que informou que tomou conhecimento dos fatos e acionou a construtora responsável para que seja realizada uma perícia no local. "Enquanto a investigação é realizada, a prioridade é a preocupação com a saúde dos trabalhadores que sofreram escoriações", informou, por meio de nota.

