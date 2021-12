Estrangeiro é preso com armas de grosso calibre em veleiro

Um estrangeiro foi preso durante uma ação conjunta das polícias Militar (Batalhão de Choque) e Federal, após uma denúncia anônima de que ele estava com armas de grosso calibre em um veleiro, no município de Maraú (a 366 quilômetros de salvador).

Segundo a Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o homem, ainda não identificado, estava com um fuzil, uma carabina, uma espingarda calibre 12 e um revólver.

O armamento apreendido foi encaminhado para Delegacia da Polícia Federal de Ilhéus (a 93 quilômetros de Maraú). A ação policial aconteceu nesta sexta-feira, 16.

De acordo com a SSP, a polícia investiga para descobrir a identidade e a nacionalidade do suspeito. As equipes ainda continuam na região realizando vistorias em outros locais.

adblock ativo