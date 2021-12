Estradas têm trânsito intenso na volta do feriadão

A volta para casa do feriadão de São João deixa o fluxo de veículos intenso nas estradas baianas, sentido Salvador, nesta segunda-feira, 27. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego aumentou nesta manhã, mas ainda não há engarrafamento. O balanço de acidentes do feriado deve ser divulgado pela PRF ainda nesta segunda.

Já ViaBahia, concessionária que administra a BR-324, pede para que os motoristas reduzam a velocidade e tenham atenção redobrada por toda a rodovia, que está molhada por conta da chuva.

Nas rodovias estaduais, o tráfego de veículos também é intenso para os motoristas que saem dos municípios de Dias D'Ávila, Pojuca, Camaçari, e seguem pela BA-093, sentido Salvador.

O mesmo acontece na BA-099, trecho da Estrada do Coco. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o fluxo de veículos está bastante intenso, mas deve diminuir durante a tarde. O órgão informou que no trecho do município de Lauro de Freitas há pontos de congestionamento.

