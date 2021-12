Estradas têm movimento intenso no retorno do feriado

O movimento de retorno do feriado de Páscoa é intenso nas estradas baianas desde às 16 horas deste domingo, 5. Na BR-324, os motoristas chegam a enfrentar engarrafamento de 15 km próximo ao pedágio de Amélia Rodrigues, segundo informações da Via Bahia Concessionária de Rodovias.

O trânsito é intenso no sentido Feira de Santana - Salvador, e os motoristam enfrentam congestionamento de 8 Km, na altura km 568 (região de São Sebastião do Passé) devido a um acidente de carro, com vítimas leves.



No sentido Salvador - Feira de Santana, o tráfego de veículos flui normalmente.

A Via Bahia chama a atenção para as obras de recuperação da adutora no Km 621, próximo ao viaduto da Estação Pirajá. A concessionária lembra que a faixa da direita está interditada e que o trânsito está intenso, mas sem retenção.



O fluxo de veículos também é intenso na BR-101, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O tráfego flui com lentidão devido ao volume de carros voltando do feriado prolongado, mas não há pontos de retenção.



Litoral Norte

A BA-099 (Estrada do Coco) também registra movimento intenso de veículos. A Concessionária Litoral Norte (CLN) informou que não há pontos de retenção na pista, exceto próximo ao pedágio, que chega a formar 4 km de engarrafamento.

Ainda segundo a CLN, o trânsito está lento no km 11, sentido Salvador, devido a acidente envolvendo um veículo. Não há informações sobre vítimas.

adblock ativo