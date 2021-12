Estradas têm movimento intenso em retorno a Salvador

Após uma manhã tranquila, o movimento de retorno a Salvador está intenso nas estradas baianas na tarde desta terça-feira, 24.



Nas BRs 101, 116 e 324 é grande o fluxo de veículos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A BR-324, que liga Salvador a maioria dos destinos tradicionais do São João, chega a presentar pontos de retenção em alguns trechos da rodovia. A PRE pede que os motorista dobrem a atenção, pois nessas situações são comuns colisões traseiras.



Na BA-099 (Estrada do Coco), que liga a capital baiana às praias do Litoral Norte, o tráfego de veículos ainda está tranquilo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o fluxo deve aumentar a partir das 15 horas.



Obra

Uma obra de recuperação na Ponte do Rio Ribeirão, no Km 555 da BR-116, deixa o trânsito um pouco lento na região no município de Milagres (a 241 km de Salvador). Para execução do trabalho a Via Bahia Concessionária de rodovias faz a operação "pare e siga" no local.



Atenção



Em período de trânsito intenso nas estradas, os motoristas devem redobrar a atenção, especialmente, em momentos de ultrapassagens, que devem ser condizentes com a sinalização do local. Em caso de problemas com o veículo, pequenos acidentes e colisões traseiras, o órgão recomenda que os condutores direcionem os veículos para o acostamento e pede aos demais motoristas que evitem parar desnecessariamente na via, deixando o trânsito fluir.



A PRF ainda destaca alguns trechos em que o condutor deve ter cuidado especial, como: a BA-026, entre Amargosa e Mutuípe, a BA-242 (entre Sapeaçu e Castro Alves) - devido ao fluxo de pessoas indo a Santo Antônio de Jesus -; e a BA-502, próximo a São Gonçalo dos Campos (pista estreita).

Trechos que merecem atenção dos motoristas:

BA-001: Trecho entre Salinas, Mar Grande e São Roque do Paraguaçu. Atenção deve ser redobrada nos entroncamentos

BA-026: Trecho entre Amargosa e Mutuípe tem curvas perigosas e ocorrência de neblina

BA-093: Em Dias D'Ávila, há trecho que está em obras

BR-324: Entre Capim Grosso e Jacobina, há trechos em obras

BA-502: Em São Gonçalo dos Campos, a pista é estreita

BA-242: Fluxo intenso entre Sapeaçu e Castro Alves, devido ao fluxo de veículos em direção às festas em Santo Antônio de Jesus

BA-084: Em Conceição do Jacuípe, é grande o fluxo de veículos. Cuidado redobrado no cruzamento com a BR-101

BA-210: Trecho entre Juazeiro e Curaçá apresenta muitos acidentes com animais

