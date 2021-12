Estradas: 'Operação Ano Novo' começa nesta sexta-feira

Por causa do aumento do fluxo de veículos nas rodovias que cortam a Bahia durante as festas de fim de ano, tem início nesta sexta-feira, 28, e segue até a próxima quarta-feira, 2, a "Operação Ano Novo", realizada pela ViaBahia - concessionária que administra trechos da BR-324 e da BR-116 - em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A fiscalização entre Salvador até a divisa com Minas Gerais será intensificada a partir das 12h de sexta e vai até as 12 de quarta. A estimativa é que mais de 600 mil veículos circulem pelos trechos da BR-324 e BR-116 durante todo o período do feriado, segundo a concessionária.

Ainda de acordo com a ViaBahia, serão montados plantões com todos os recursos necessários, como guinchos leves e pesados, unidades de atendimento pré-hospitalar, caminhões-pipa, dentre outros. O objetivo é garantir mais conforto e segurança durante o período dos festejos. O quadro de funcionários também será ampliado nas praças de pedágio caso haja necessidade.

adblock ativo