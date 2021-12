Estradas baianas têm operação especial no Carnaval

Entre os dias 8 e 13 de fevereiro, a Viabahia, concessionária que administra a BR-324 (de Salvador até Feira de Santana) e a BR-116 (de Feira até a divisa com Minas Gerais), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), realizará a Operação Carnaval 2013. O objetivo é garantir segurança e fluidez nas principias rotas de saída do Estado durante o feriado.

De acordo com a concessionária, a previsão é de que mais de 400 mil veículos circulem pelos trechos da BR-324 e BR-116 no período do carnaval. Um dos focos da operação é reprimir o tráfego de veículos pelo acostamento das estradas, infração gravíssima de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito.

Durante o feriado, serão montados plantões com equipes de segurança viária e de conservação. A concessionária informa ainda que aumentará o quadro de funcionários nas praças de pedágio caso seja necessário.

Os motoristas devem redobrar a atenção nos trechos urbanos das rodovias: trevo de Águas Claras, no quilômetro 614 (travessia de pedestres), além da rotatórias dos quilômetros 526 e 523 (atenção e redução da velocidade), na BR-324, e, quilômetro 426 ao 495, devido às obras de duplicação da pista (redução de velocidade), na BR-116.

