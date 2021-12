Estradas baianas registram acidentes no feriadão

Vários acidentes foram registrados neste fim de semana durante o feriadão de Réveillon. No entanto, as polícias rodoviárias Estadual e Federal ainda não divulgaram o balanço das ocorrências.

Na BA-046, uma colisão envolvendo dois veículos na altura do povoado de Amaral, próximo ao município de Muniz Ferreira (a 202 quilômetros de Salvador), deixou um morto e dois feridos.

A ocorrência foi registrada por volta das 6h deste domingo, 4, quando uma caçamba e uma Sprinter se chocaram no km-12 da rodovia. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) ainda investiga as causas do acidente.

Rodovias federais

Na BR-101, próximo à cidade de São Gonçalo dos Campos, uma batida frontal entre dois veículos de passeio deixou duas pessoas mortas e quatro feridas.

A colisão foi registrada na noite de sábado, 3. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que um dos veículos envolvidos foi realizar uma ultrapassagem e bateu no outro.

Já na BR-242, quatro pessoas de uma mesma família ficaram feridas depois de um capotamento, também no sábado, 3, próximo ao município de Barreiras (a 863 quilômetros de Salvador), no oeste da Bahia.

De acordo com a PRF, o veículo saiu do interior do estado e seguia para Brasília quando o pneu estourou, provocando o acidente. As vítimas sofreram ferimentos leves.

