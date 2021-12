Estradas baianas recebem investimento de R$ 1,5 bilhões

O governo do estado divulgou nesta quinta-feira, 2, que busca recursos para investir R$ 1,5 bilhões para recuperar 2.732 km de estradas na Bahia. São dois contratos, um com o Banco Mundial e o outro com o Banco Europeu.

Uma das obras que serão iniciadas em breve, segundo o governador Rui Costa, durante o discurso de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) nesta manhã, é a duplicação da rodovia que liga Itabuna a Ilhéus, no sul do estado. Rui lembrou também do início das obras da Ponte do Pontal, em Ilhéus.

adblock ativo