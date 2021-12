Estiagem: municípios do sudoeste baiano têm decreto de situação de emergência

As cidades de Vitória da Conquista e Ibicuí, no sudoeste da Bahia, tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Governo do Estado, em função da estiagem.

O decreto do governador Rui Costa (PT) foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira, 4. A medida tem validade de 180 dias e, segundo o governo, tem como objetivo preservar o bem-estar da população.

Outras situações de emergência também foram reconhecidas pelo governo em mais quatro municípios, que sofrem por causa da estiagem. São eles: Boa Vista do Tupim, Quijingue, Presidente Jânio Quadros e Nordestina. De acordo com a publicação desta terça-feira, 3, no Diário Eletrônico, as medidas têm validade de 180 dias, sendo válidas para as áreas comprovadamente afetadas.

