Estelionatários são presos em Barreiras tentando vender carro alugado

Dois homens apontados pela polícia como estelionatários foram presos nesta terça-feira, 7, em Barreiras (a 875 quilômetros de Salvador). A dupla foi detida na BR-242 enquanto trafegavam em um carro alugado, que seria vendido por R$ 6 mil, em uma cidade do interior baiano, segundo contaram aos policiais.

O veículo usado pelos homens era um VW/Gol, com placas de Belo Horizonte, que, após levantamento no banco de dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi descoberto que era de uma locadora e que foi alugado por uma outra pessoa no aeroporto de Brasília, há mais de um mês. O terceiro suspeito teria repassado o carro para a dupla.

Ainda na consulta ao banco de dados da polícia, os agentes descobriram que o condutor tinha um mandado de prisão em aberto por uso de documento falso – expedido pelo Tribunal de Justiça de Goiás – além de responder por estelionato e furto. O carona também responde por estelionato.

A dupla, que não teve o nome revelado, foi encaminhada para delegacia de Barreiras.

adblock ativo