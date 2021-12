Estelionatários aplicam mais de 100 golpes em Feira

Um casal foi preso em Feira de Santana, distante 109 quilômetros de Salvador, acusado de estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documentos. Lindson Cardoso Lins, de 34 anos, e Priscila dos Santos Moreno, 30, são suspeitos de lesarem mais de 100 pessoas. Eles foram presos na terça-feira, 11, por investigadores do Grupo Especializado de Repressão aos Crimes por Meios Eletrônicos (GME), da Polícia Civil.

Lindson criou uma empresa chamada Lindson Cardoso Lins Ayala Eletrons (CNPJ 19.197.531/0001-44), habilitando-se a ter acesso ao banco de dados de instituições de regulação de crédito. Ele pesquisava nomes de pessoas com poderio financeiro na internet e em revistas, descobrindo, em seguida, dados das vítimas, como números de documentos pessoais, endereços e filiação.

De posse dessas informações, o falsário solicitava cartões de crédito em nome das vítimas e em seu nome, como adicional, para ser entregue no endereço aonde vinha residindo, no bairro do Tomba.

Cartões tinham limites entre R$ 50 mil e R$ 100 mil (Foto: Ascom | Polícia Civil)

De acordo com a polícia o crédito era utilizado para comprar, principalmente, eletroeletrônicos e celulares, pela facilidade de revenda desses produtos.

Segundo o delegado Charles Leão, coordenador do grupo, entre as vítimas do casal estão profissionais de empresas do ramo alimentício, companhias aéreas, varejo e agronegócios.

Priscila e Lindson serão encaminhados ao Sistema Prisional. Ambos têm passagens anteriores pela polícia, também por estelionato.

