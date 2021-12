Estátua de Jorge Amado é depredada em Ilhéus

A estátua de Jorge Amado no Bar Vesúvio, em Ilhéus, foi depredada na madrugada desta terça-feira, 28. O local é um dos principais pontos turísticos da cidade (que fica a 452 Km de Salvador).



O rosto da escultura foi danificado, a mesa foi quebrada e deixaram o livro ao lado. O artigo 163 do código penal prevê de um a seis meses prisão ou multa para quem destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Caso haja alguma vítima ou a motivação for considerada 'egoística", a pena poderá chegar de seis meses a três anos e multa, além da pena correspondente ao ato de violência.

Em homenagem ao escritor baiano, o monumento é referência para população e turistas. A situação deixou comerciantes e moradores revoltados.

Foto: Divulgação | Bar Vesúvio

adblock ativo