Estátua de Cabral é coberta de branco para pedir paz em Porto Seguro

Centenas de pessoas se reuniram no centro de Porto Seguro, cidade localizada no Extremo Sul da Bahia, pedindo paz no município, em virtude da chacina que deixou oito pessoas mortas e uma ferida.

Eles cobriram de branco a estátua do navegador português, Pedro Alvares Cabral, em um ato simbólico.

De acordo com informações do site Radar 64, durante a caminhada que aconteceu nesta quarta-feira, 8, amigos e familiares das pessoas mortas, pediram agilidade nas investigações.

Eles carregavam balões brancos, apitos e cartazes com as seguintes frases: "Porto Pede Paz", "Queremos Paz em Porto Seguro!".

Chacina

Durante a noite do último domingo 5, por volta das 22h, oito pessoas foram mortas e uma ficou ferida. A chacina aconteceu dentro de uma casa, localizada na cidade de Porto Seguro, que foi invadida por aproximadamente 10 homens fortemente armados com fuzil e metralhadora.

A polícia conseguiu identificar alguns suspeitos envolvidos no crime, mas seus nomes não foram revelados para não atrapalhar nas investigações.

adblock ativo