Estão abertas as inscrições para Programa Fazcultura 2019

A partir desta quinta-feira, 14, estão abertas as inscrições para propostas culturais para serem apoiadas pelo Fazcultura, Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural. As inscrições podem ser feitas até 2 de dezembro pelo Sistema de Informações e Indicadores em Cultura (SIIC), através do site.

Os interessados devem fazer o login no site do SIIC, clicar em inscrições abertas e em linha de apoio Fazcultura e em seguida, em inscrever-se. Após a inscrição, o usuário receberá um e-mail automático certificando a inscrição. Os interessados podem apresentar mais de uma proposta, e caso ocorra aprovação o interessado deve realizar de forma os limites de captação definidos neste norma.

