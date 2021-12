Estão abertas as inscrições para o programa Mais Futuro

Os novos alunos das instituições públicas de ensino superior podem se inscrever no programa Mais Futuro. As inscrições começaram nesta terça-feira, 3, e os estudantes serão contemplados receberão um auxílio financeiro. Para participar o universitário deve estar matriculado na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade de Santa Cruz (UESC), Universidade do Sudoeste da Bahia (UESB) ou na Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

As inscrições devem ocorrer através do site do programa, onde os alunos da UESB e UNEB podem se inscrever de 3 a 13 de julho e os matriculados na UEFS e UESC podem realizar a inscrição de 7 a 17 de agosto.

Além da matrícula em uma das quatro instituições, é necessário ter cadastro centralizado de programas sociais do governo federal (CadÚnico). O valor da bolsa é de R$ 300 para quem estuda a até 100 quilômetros de onde mora ou R$ 600 para os que residem em locais mais distantes, já que nestes casos é preciso morar temporariamente na cidade em que estudam.

Os que forem contemplados receberão o auxílio até completar dois terços do curso, no terço final os beneficiários poderão optar em ingressar em vagas de estágio ofertadas por órgãos e secretarias estaduais.

adblock ativo