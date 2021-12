Estaleiro baiano é apresentado em feira de óleo e gás

Custando R$ 3 bilhões, um dos maiores investimentos privados da Bahia, e único estaleiro de 5ª geração do Brasil, a Enseada, parque industrial implantado no Recôncavo baiano, será apresentada pela empresa Enseada Indústria Naval na Rio Oil & Gas 2018. A Feira, que acontece entre os dias 24 e 27 de setembro, no Riocentro é considerada o maior encontro das empresas de óleo e gás da América Latina.

Tendo como slogan “Energia para Transformar”, o evento traz a retomada da indústria através da recuperação dos preços de petróleo e os leilões previstos para este ano e 2019. Segundo Maurício Almeida, presidente da Enseada, a presença da empresa na feira é importante para a reestruturação da companhia.

"Foi um investimento estratégico que assumimos acreditando que estamos preparados para a retomada do mercado de óleo e gás. O Brasil possui empresas e profissionais qualificados para produzir os navios e plataformas que o país precisa",afirmou Maurício.

A Enseada participa da tomada de preço para construir quatro Navios de Guerra (Corvetas) para a Marinha Brasileira. A empresa é parceira da francesa Naval Group (antiga DCNS) nesta concorrência. O grupo também está a frente da construção dos submarinos brasileiros no Rio de Janeiro.

