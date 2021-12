Estagiário é pego tirando armas de delegacia para vender

O estudante de direito Luiz Antônio, que atuava como estagiário na 22º Delegacia de Simões Filho (Região Metropolitana de Salvador), teve mandado de prisão solicitado pela polícia após serem descobertas na casa dele duas armas que são de apreensões da Polícia Civil. Segundo o delegado titular Rogério Ribeiro, o rapaz confessou que pegou as armas para vender, pois precisa urgentemente de dinheiro.

O delegado conta que as investigações começaram após boatos de que policiais estariam vendendo armas para bandidos na cidade. "Eu fiquei maluco com esses boatos. Começamos a investigar e descobrimos que as armas, na verdade, estavam com um estagiário", disse.

Na casa de Luiz Antônio foi encontrado uma pistola e um revólver. Durante o depoimento, o estudante afirmou para o delegado não ter vendido nenhuma outra arma.

O jovem era estagiário da delegacia há dez meses. Ele foi cedido pela Prefeitura de Simões Filho para atuar na unidade. O delegado disse que comunicou o caso ao Ministério Público e à prefeitura.

O estagiário responderá por crime de peculato (crime de desvio de dinheiro ou material público por funcionário), pois assumia uma função na delegacia. Atualmente, ele permanece em liberdade, pois se entregou espontaneamente à polícia.

O delegado também explica que as armas que são apreendidas em inquéritos e outras ações policiais ficam trancadas em uma sala na delegacia. E que provavelmente o estudante teve acesso a elas há cerca de um mês, quando assumiu a titularidade da unidade. Por conta disso, o delgado ordenou que fosse feita uma contagem dessas armas.

A pistola e o revólver localizadas na residência do estudante foram encaminhadas para perícia.

