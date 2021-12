Estado tem 3 cidades com risco de infestação de dengue

Três cidades baianas estão entre os 117 municípios brasileiros em situação de risco para a ocorrência de epidemias de dengue. Santo Amaro, Iuiú e Itabuna constam do Levantamento Rápido do Índice de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa), divulgado nesta terça-feira, 4, pelo Ministério da Saúde.

Na Bahia, 51 municípios estão na lista. Destes, 27 apresentam sinal de alerta e 21 têm números satisfatórios (bairros visitados nestas cidades estão com índice abaixo de 1% de larvas do Aedes aegypti).

O levantamento foi elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios. O objetivo é usar a pesquisa para orientar as ações de controle da dengue, o que possibilita aos gestores locais de saúde anteciparem as iniciativas de prevenção. O LIRAa divulgou a situação de 1.463 cidades.

O ministro da Saúde, Arthur Chioro, apresentou dados ao lado do secretário de Vigilância, Jarbas Barbosa, e de Luis Condina, da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/ OMS). Neste ano, foram 379 mortes, contra 646 em 2013 - uma redução de 41%.

Para o ministro, as medidas de prevenção adotadas pelo governo federal, pelos gestores locais e sociedade foram as grandes responsáveis pela queda nos números de casos e óbitos por dengue. Mas alertou sobre a importância de manter e reforçar as ações para combater não só a dengue como a chikungunya.

Esta última, doença infecciosa febril causada pelo vírus chikungunya (CHIKV), que pode ser transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus.

"As medidas de enfrentamento e prevenção das duas doenças são as mesmas. Temos de intensificar estas ações e prestar bem a atenção nas informações que o LIRAa nos revela. Trata-se de uma ferramenta muito potente que nos dá informações importantes", disse Chioro.

Apesar de Feira de Santana não constar do levantamento, a Secretaria de Saúde do município divulgou, nesta terça, 419 confirmações de chikungunya na cidade.

Segundo a nota, foram notificados 1.175 casos suspeitos da doença, sendo 419 confirmados, 67 descartados e 689 em investigação. Os dados são do período de 29 de março a 3 de novembro.

Balanço

Até 25 de outubro, o Ministério da Saúde registrou 824 casos de chikungunya no País, sendo 151 confirmados por critério laboratorial e 673 por critério clínico-epidemiológico.

Destes, 39 são casos "importados" - pessoas que viajaram para países com transmissão da doença, como República Dominicana, Haiti, Venezuela, Ilhas do Caribe e Guiana Francesa.

adblock ativo