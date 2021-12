Estado registrou 62 mil casos de 'zika' até último dia 18

De acordo com dados da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), foram notificados 62.635 casos suspeitos de zika na Bahia até o dia 18 de novembro deste ano. Também foram contabilizados 49.592 de dengue e 19.231 casos suspeitos de chikungunya no mesmo período.

O principal foco do governo é combater o mosquito Aedes aegypti, responsável pela disseminação das doenças. "Temos que ter mais seriedade no combate ao Aedes aegypti. Este não é um papel apenas do governo, mas de todo cidadão", diz o obstetra e professor Manoel Sarno.

Para reduzir os riscos é importante que as gestantes adotem medidas como eliminar os criadouros e proteger-se da exposição de mosquitos, manter portas e janelas fechadas ou teladas, usar calça e camisa de manga comprida e utilizar repelentes permitidos para grávidas.

Pré-natal

É importante também que as gestantes mantenham o acompanhamento e as consultas de pré-natal, com a realização de todos os exames recomendados pelo médico.

O Ministério da Saúde reforça ainda a orientação de não consumirem bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de drogas, não utilizar medicamentos sem orientação médica e evitar contato com pessoas com febre ou infecções.

