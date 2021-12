Estado recadastra 37 mil alunos para 9 mil vagas de emprego

Começou nesta segunda, 15, o recadastramento dos 37 mil estudantes que já cursaram mais de 40% da educação profissional, além dos egressos a partir de 2015. O processo deve ser feito no site da Secretaria de Educação do Estado até sexta, 19.

O recadastramento será utilizado na seleção de candidatos para preencher 9 mil vagas de emprego. Serão escolhidos os alunos com as melhores notas. Eles serão convocados até 2018 para trabalhar em secretarias e órgãos estaduais, além de empresas privadas parceiras do governo.

O representante do comitê gestor do projeto Primeiro Emprego, Ruy Braga, informou que os estudantes da educação profissional já estão matriculados e que, nesta fase, serão atualizados dados como endereço e telefone para que as vagas sejam encaminhadas para estes estudantes. Ele ainda destacou que as vagas serão distribuídas de acordo com a média obtida durante o curso.

"Será uma classificação por rendimento, e não mediante outra prova", disse ele, por meio de nota enviada pela Secretaria de Comunicação Social do Governo da Bahia. O gestor ainda afirmou que os estudantes serão convocados por meio de carta registrada.

