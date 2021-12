Estado publica aviso de licitação para ampliar e modernizar 29 escolas

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial, desta sexta-feira, 2, o aviso de licitação para a contratação de empresa especializada para a execução de obra de ampliação, com modernização da infraestrutura, de 29 unidades escolares nos municípios de Camacan, Canavieiras, Ibicaraí, Ilhéus, Itamaraju, Itambé, Guanambi, Vitória da Conquista, Jequié, Eunápolis, Feira de Santana e Senhor do Bonfim. As intervenções fazem parte do programa de requalificação da rede física escolar do Estado que, além da ampliação e modernização, inclui a construção de novas unidades escolares na capital e no interior.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, lembrou que outras licitações e obras já estão em curso com o mesmo objetivo e que os investimentos incluem os Complexos Poliesportivos Educacionais. “É uma determinação do governador Rui Costa requalificar a estrutura física da nossa rede estadual de ensino. Isto envolve a construção de 60 novas unidades escolares até 2022, além da manutenção, reforma e ampliação de escolas já existentes. Para potencializar a prática esportiva no currículo, as obras envolvem também os Complexos Poliesportivos Educacionais, o que demonstra os esforços do Governo da Bahia para melhorar as condições de trabalho dos educadores e profissionais da Educação e, principalmente, a aprendizagem dos estudantes”, afirmou.

Para cada escola, estão previstas construções de equipamentos a exemplo de auditórios, quadras poliesportivas e de campo de futebol society com grama sintética. Os colégios que passarão por intervenções são: Colégio Estadual Polivalente de Camacan, em Camacan; Colégio Modelo, em Canavieiras; Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães, em Ibicaraí; Colégio Militar Rômulo Galvão e Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães, em Ilhéus; Complexo Integrado de Educação de Itamaraju e Colégio Modelo, em Itamaraju; Colégio Estadual Polivalente de Itambé, em Itambé; Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde e Gestão (CEEP) e Colégio Modelo, em Guanambi; Colégio da Polícia Militar Eraldo Tinoco e Centro Territorial de Educação Profissional de Vitória da Conquista (CETEP), em Vitória da Conquista; Colégio Modelo e CEEP em Gestão e Tecnologia da Informação Régis Pacheco, em Jequié; e o CETEP da Costa do Descobrimento, em Eunápolis.

Em Feira de Santana, as obras serão no CETEP do Portal do Sertão, Colégio da Polícia Militar Diva Portela, Colégio Estadual Juiz Jorge Farias Góes, Colégio Estadual Edith Machado Boaventura, Colégio Estadual Ernesto Carneiro Ribeiro, Colégio Estadual Uyara Portugal, Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand, Colégio Estadual Hilda Carneiro, Colégio Estadual General Sampaio e o Colégio Estadual Polivalente de Feira de Santana. Já em Senhor do Bonfim, serão contemplados o Colégio Estadual Teixeira de Freitas, o Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde Tancredo Neves, o Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães e o Colégio Estadual Senhor do Bonfim.

adblock ativo