Estado pretende entregar mais 21 bases até 2014

Dois anos e meio após instalação da primeira Base Comunitária de Segurança, em abril de 2011, no Calabar, o governo baiano vive o desafio de estender o programa para todo o estado. Até hoje, já foram instaladas 13 bases: sete na capital, uma na região metropolitana e cinco em cidades do interior.

Neste período, a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) comemorou reduções no número de mortes violentas. "O programa já apresenta resultados positivos, a exemplo da redução entre 40% e 50% dos crimes contra a vida nos bairros que receberam o equipamento", ressaltou, por meio de nota, a SSP.

A Câmara Setorial de Prevenção Social, responsável por ações sociais nas regiões onde foram instaladas as bases, divulgou diversas atividades nas áreas de educação, saúde, trabalho e lazer.

Expansão - Para cumprir as metas previstas desde 2011, o desafio do governo, para os próximos 15 meses, é instalar 21 bases e fechar a gestão com 34 unidades. O desafio não é modesto, pois a experiência tem demonstrado dificuldades para cumprir o planejamento anunciado na implementação da política pública. Em 2011, estavam previstas cinco bases, mas uma delas (Fazenda Coutos) só foi inaugurada no ano seguinte.

Em 2012, a intenção era instalar 12 bases, mas só foram implantadas sete, incluindo a de Fazenda Coutos, que estava prevista para 2011. Para 2013, a previsão inicial do coordenador estadual de polícia comunitária, coronel Zeliomar Almeida, era instalar 17 bases. Faltando três meses para terminar o ano, somente duas, que estavam previstas para 2012, foram implantadas, uma no interior (Porto Seguro) e outra na capital (São Caetano).

A assessoria da SSP retificou a informação anterior e esclareceu ao A TARDE que a previsão se refere até 2014, último ano da gestão atual.

Ainda segundo a SSP, o planejamento pode ser alterado durante execução. Em nota, o órgão acrescentou que "a projeção de 34 unidades até o final desta gestão, por exemplo, passa por avaliações e readequações periódicas".

Segundo as novas previsões, o governo deve instalar, até o final deste ano, mais sete bases. Quatro faziam parte do planejamento de 2012: Camaçari, Barreiras, Engomadeira e Uruguai. As três restantes serão em Águas Claras, uma segunda unidade em Feira de Santana e uma terceira em local não informado. Ficam ainda 14 bases para o próximo ano.

"A SSP não desenvolve só o trabalho das bases. Há outras ações, como a criação do DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa). É todo um trabalho que está sendo feito. Vamos fechar 2013 com 20 bases", garantiu Zeliomar.

Sobre os desafios, o coronel disse que a falta de efetivo é a principal. "Tivemos um concurso recente. Só teremos esse pessoal pronto em 2014. É a nossa carência maior", disse ele.

Segundo a assessoria da Secretaria da Administração do Estado (Saeb), o último concurso da PM foi realizado em 2012, com duas mil vagas para bombeiros e policiais e está na fase de convocação para o curso de formação. A assessoria da SSP não soube informar se já há PMs realizando o curso.

Com relação aos atrasos nas obras, Zeliomar destacou que não foi empecilho para inaugurar algumas bases. "É uma questão técnica (as obras). Inauguramos algumas com instalações provisórias", lembrou.

A assessoria da SSP acrescentou: "Além do número de ocorrências criminais, a implantação leva em consideração critérios como identificação de local apropriado para a instalação de sua estrutura e para a formação e treinamento de policias, dentre outras questões".

adblock ativo