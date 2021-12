Estado pede ajuda federal para famílias afetadas pela chuva

O governo do estado vai pedir ajuda federal para auxiliar as 700 famílias que estão desalojadas ou desabrigadas por conta da chuva. O governador Rui Costa informou que formalizará o pedido ainda esta semana durante encontro com om representantes de diversos órgãos e secretarias estaduais nesta segunda-feira, 25, na Governadoria.

A Defesa Civil junto com técnicos das prefeituras elaboraram o plano de resposta para o governo federal; para o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), que pode, por exemplo, pagar o aluguel social para as famílias; e para diretoria de reconstrução do Ministério da Integração, da Defesa Civil Nacional, para reconstruir os prejuízos em vias públicas e particulares que tiverem na cidade.

"Em algumas regiões, o volume de chuva correspondeu a, no mínimo, duas vezes a média histórica. Já temos números que superaram até quatro vezes a média", afirmou, por meio da assessoria, o governador. Para ele, durante a semana será possível elaborar um diagnóstico mais preciso sobre as consequências.

Estado de emergência

Os municípios de Coribe, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de Cássia, São Félix do Coribe, Riachão do Jacuípe, Cipó, Jaguaquara e Jeremoabo já decretaram estado de emergência.

Segundo o titular da Defesa Civil do Estado, Rodrigo Hita, quando um município declara estado de emergência, o órgão imediatamente encaminha técnicos à cidade para ajudar a prefeitura a montar o sistema de comando de operação, que ajuda a definir o que cada secretaria deve fazer no momento de crise.

Na terça, 26, o governador irá ao município de Riachão do Jacuípe, onde cerca de 400 famílias foram diretamente prejudicadas.

