Estado ocupa segundo lugar em óbitos nas rodovias federais

A Bahia é o segundo estado do Brasil com o maior número de mortes em acidentes nas rodovias federais registrados em 2015, conforme o Atlas da Acidentalidade no Transporte Brasileiro, estudo lançado pelo Programa Volvo de Segurança no Trânsito (PVST).

O estado, que teve 641 óbitos no ano passado, está atrás apenas de Minas Gerais, onde houve 961 mortes. Foram cerca de duas por dia na Bahia. Em terceiro lugar ficou o Paraná, com 584, seguido de Santa Catarina (461).

No país, foram registrados, em 2015, 122.007 acidentes nas rodovias federais, com 90.110 feridos e 6.859 mortos - este número corresponde a uma média de aproximadamente 19 mortes por dia.

Os dados do estudo foram obtidos por meio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na Bahia, também foram registrados 5.478 feridos e 7.084 acidentes. Na comparação com 2014, houve redução de 19% nos óbitos - caiu de 794 para 641.

Na comparação do primeiro semestre de 2016 com o mesmo período do ano passado também teve redução - foram registrados 288 óbitos contra 329 de 2015.

Segundo o policial rodoviário federal Diego Egito, do Núcleo de Comunicação da PRF-BA, das 18 rodovias que cortam a Bahia, a BR-101 é a campeã de acidentes graves, com 181 mortes. Em seguida, estão as BRs 116 (166 óbitos) e 324 (63 mortos).

Ele destacou que números registrados no estado têm relação, dentre outros fatores, com a malha viária de cerca de 11 mil quilômetros de rodovias federais, a segunda maior do país, perdendo só para Minas Gerais. "As BRs 101 e 116 são corredores de carretas que saem do Sul e Sudeste para outros estados do Nordeste. O fluxo de veículo é bem maior e as duas são de pista simples", afirmou Egito.

Para o policial, a duplicação das pistas não seria a solução: "Seria uma boa medida, mas não a solução porque a maioria dos acidentes ocorre por imprudência dos motoristas. No entanto, a duplicação ajudaria a reduzir".

Causas

Em 2015, segundo Egito, a maior parte das mortes (236) não foi presumida pela PRF-BA no boletim de ocorrências. A falta de atenção foi a segunda colocada (102). A terceira causa presumida foi ultrapassagem indevida (77), seguida por velocidade incompatível (73) e ingestão de álcool (46).

Dentre as dicas para evitar acidentes, ele destacou a prevenção como principal, além de atenção à sinalização de trânsito, não dirigir alcoolizado e ultrapassar somente em momento oportuno. "Mesmo que seja em local permitido, é preciso avaliar a distância e ver se realmente vai ter espaço para ultrapassar", disse.

Especialista em segurança viária, Eduardo Biavati ressaltou que, no caso da Bahia, é preciso destacar a extensão da malha rodoviária e que o estado funciona como entrada do corredor de estrada do Sul com o Nordeste. "Um dos usuários mais frequentes é veículos de cargas que tendem a ser mais graves quando ocorrem acidentes", disse.

Aliado a esses dois fatores, está, segundo ele, o principal: a quantidade insuficiente de radares para controlar a velocidade nas rodovias. "O controle de velocidade por radares é muito insignificante. Não teríamos tantas mortes e feridos se a velocidade de impacto fosse menor", defendeu.

Segundo Biavati, países como a França conseguiram reduzir os índices com a implantação de radares e a eficácia na cobrança da multa: "A gente não consegue penalizar o excesso de velocidade no Brasil".

Para ele, outros elementos, como a qualidade das rodovias e das sinalizações e a ausência de duplicação da pista, também devem ser levados em consideração .

A infração mais flagrada pela PRF-BA é o excesso de velocidade. A fiscalização, segundo o órgão, ocorre em trechos das rodovias onde há maior número de acidentes graves.

