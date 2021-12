Estado leiloa carros, eletrônicos e móveis em dezembro

O quinto leilão da Secretaria Estadual da Administração (Saeb) vai oferecer bens como carros, móveis e eletrônicos no dia 2 de dezembro. O evento – no Cesarte Eventos e Memorial, que fica em em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) – será realizado das 9h às 17h.

Os interessados em participar precisam preencher um cadastro, na abertura da sessão, apresentando cópias dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência, ou cartão do CNPJ, no caso de pessoa jurídica.

De acordo com informações da Saeb, serão colocados à venda 155 lotes de bens públicos como veículos, móveis, computadores, aparelhos e máquinas que não estavam sendo usados pelo Estado. Os valores arrecadados serão convertidos em recursos para o tesouro.

Os lotes variam de preços, como o de Teixeira de Freitas, que é composto por material de escritório e o lance inicial é de R$ 100,00. Cerca de 97 veículos serão colocados no pregão e os lances começam a partir de R$ 1.060,00, até a oferta mais cara é de um Ford Focus 2013 por R$ 14.330,00.

Os interessados poderão visitar os bens entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro, em Salvador e outras cidades do interior. A relação dos itens, locais de visitação e outros detalhes do leilão pode ser acessada no link do edital.

O leilão será na modalidade maior lance, ou seja, o participante que apresentar maior oferta arremata o lote. No ato de arrematação, o vencedor deverá efetuar o pagamento de 20% do valor dos bens, enquanto os 80% restantes deverão ser quitados no prazo máximo de dois dias úteis.

O licitante vencedor também pagará ao leiloeiro a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação.

adblock ativo