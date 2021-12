Estado lança em Itabuna projeto Escolas Culturais

O governo estadual lançou nesta quinta-feira, 27, com uma grande festa em Itabuna (a 433 km da capital, no sul baiano), o projeto Escolas Culturais.

A proposta é fortalecer e dinamizar as escolas por meio da cultura. Uma grande festa marcou o lançamento, realizado no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, a primeira unidade de ensino a receber a iniciativa, que chegará, inicialmente, a 85 escolas, localizadas em 66 municípios de todos os Territórios de Identidade.

Presente ao lançamento, o governador Rui Costa destacou a importância da iniciativa. “Hoje é o lançamento de um grande projeto, que é a integração da cultura com a escola. Nesses dois anos visitando mais de 250 escolas, eu vi muitas experiências positivas e resolvemos criar essa de abrir a escola para a comunidade, de trazer a comunidade cultural para dentro da escola”, afirmou Rui, acompanhado da primeira-dama e presidente das Voluntárias Sociais, Aline Peixoto.

Secretárias Secretárias

Atividades

As Escolas Culturais vão oferecer atividades nas áreas de dança, arte literária, música e audiovisual. O projeto, que faz parte do Programa Educar para Transformar, é uma iniciativa conjunta das secretarias estaduais da Educação (SEC), Cultura (Secult), de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) e Casa Civil.

A gestão do projeto será realizada por meio de uma equipe compartilhada, formada por representantes da Secretaria da Educação do Estado e dos Núcleos Territoriais, por um grupo de trabalho da Secult e da Secretaria de Justiça e pelos Núcleos de Arte e Cultura (NAC), compostos por um professor, dois líderes de classe e um representante territorial de cultura.

O educador e os dois alunos passarão por uma formação continuada, com cursos promovidos em diversas áreas da cultura, ministrados pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) e Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba).

O lançamento incluiu apresentações artísticas do quinteto de metais da Orquestra Neojiba, de estudantes e grupos culturais de Itabuna, além de oficina de grafite. As atividades foram encerradas com um show do cantor Luiz Caldas.

Estiveram presentes os secretários estaduais da Cultura, Jorge Portugal; da Educação, Walter Pinheiro; e da Justiça, Carlos Martins.

adblock ativo