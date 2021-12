Estado lança edital de concurso para médico e odontólogo da PM

Foi publicado nesta sexta-feira, 25, no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de abertura de inscrições ao concurso público para a seleção de candidatos ao Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). As inscrições se iniciam às 9h desta segunda-feira, 28, seguindo até às 23h59 do dia 26 de novembro.

Ao todo, serão disponibilizadas 17 vagas, sendo 11 para o cargo de Médico e seis para Odontólogo, que deverão assumir o posto de 1º Tenente na corporação. Com validade de um ano, o certame poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

As inscrições são realizadas, exclusivamente, através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A taxa de inscrição será no valor de R$ 150, que deve ser pago mediante boleto bancário.

Serão convocados cardiologistas, ortopedistas, psiquiatras e clínicos gerais para as 11 vagas disponíveis para Médico, distribuídas entre as regiões de Salvador, Barreiras, Itabuna e Juazeiro. Já as seis vagas para Odontólogo serão para atuar em Salvador, Itabuna e Juazeiro. Na capital é preciso ser especialista em Implantodontia, Periodontia e Prótese Dentária. Nos municípios do interior, as vagas são para Cirurgião Dentista.

Mais informações estão disponíveis no site do Governo do Estado.

adblock ativo