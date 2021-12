Estado isenta ICMS de doações a instituições filantrópicas

Empresas baianas que fizerem doações de mercadorias a instituições filantrópicas (da área de educação ou assistência social) terão isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente aos produtos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 9, pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).

Conforme o órgão, como as empresas pagam o imposto na hora da compra da mercadoria, após as doações elas vão receber um crédito com o mesmo valor pago. A medida passou a valer a partir da publicação do Decreto nº 14.812/13, que altera o regulamento do imposto.

As empresas podem entrar com o pedido de habilitação no posto do Servido de Apoio ao Cidadão (SAC) mais próximo. Em cidades do interior, onde não há unidade da Rede SAC, deve ser procurada a inspetoria fazendária.

Para obter o benefício, a empresa deverá celebrar termo de acordo anual com a Sefaz para definição da quantidade, valor e espécie de mercadorias a serem doadas.

Para o superintendente de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda, José Luiz Souza, a iniciativa busca incentivar o setor privado para contribuir com as atividades filantrópicas.

