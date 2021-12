Estado fecha acordo para viabilizar Porto Sul

Um dos principais compromissos da agenda do governador Rui Costa em sua missão internacional na China ocorre no início da manhã desta sexta-feira, 1º, quando ele assina, em Pequim, memorando de entendimento com cinco empresas chinesas e a Bahia Mineração (Bamin) para financiamento do projeto do Porto Sul, que será implantado no município de Ilhéus, no sul do estado.

Também integram o acordo ações que visam à execução da Ferrovia Oeste-Leste (Fiol) e à exploração de uma mina de minério de ferro localizada no sudoeste da Bahia. O ato de assinatura está marcado para as 18h15 de Pequim, ou seja, 7h15 no horário de Brasília.

O documento estabelece que o governo do estado, as empresas chinesas e o Eurasian Resources Group, acionista da Bahia Mineração, “desejam cooperar para o desenvolvimento totalmente integrado do projeto do Porto Sul, da Fiol e da mina Pedra de Ferro”.

Ainda de acordo com o documento, a participação em grupo de investimento para financiar o desenvolvimento dos projetos será liderada pelo consórcio chinês formado pelas seguintes empresas: China Railway Group Limited; China Communications Construction Company Ltd; Minmetals Development Co. Ltd; Shougang Fushan Resources Group Limited; e Dalian Huarui Heavy Industry Group Co. Ltd.

Essas empresas orientais são de diversos ramos de atuação, como siderurgia, construção civil e mineração, e fecharam um cronograma de atividades com a Bahia Mineração envolvendo prazos para execução dos trabalhos.

Investimentos

Com investimento de R$ 2,7 bilhões, o Porto Sul será construído no litoral norte de Ilhéus, na região de Aritaguá. O empreendimento já tem todas as licenças necessárias para o início da obra, como as licenças prévia e de instalação, além da autorização para supressão de vegetação, emitidas pelo Ibama.

No Porto Sul serão embarcados o minério de ferro explorado no sudoeste baiano, além de grãos do oeste do estado que chegarão ao Porto pela Fiol. A ferrovia está em construção e terá extensão de 1.527 quilômetros, sendo 1.100 quilômetros na Bahia, com trecho de Ilhéus a Figueirópolis, no Tocantins.

Visitas

Nesta quinta-feira, 31, em seu primeiro dia de trabalho em Pequim, capital da China, o governador Rui Costa visitou duas empresas e um hospital chinês. “Fui a algumas empresas para conhecer seus modelos de gestão e tecnologias utilizadas. Passei em uma unidade hospitalar, uma fábrica de equipamentos para hospital e visitei o grupo Genertec, que tem negócios em áreas como construção, energia e saúde. Estamos compartilhando conhecimento e buscando novos investimentos para a Bahia”, detalhou o governador.

O primeiro compromisso foi no grupo Genertec, onde Rui conversou com o vice-presidente da empresa, Jiang Xin, e conheceu o trabalho da companhia que atua principalmente na área de infraestrutura. Em seguida, a comitiva foi ao Beijing Tsinghua Chang Gung Hospital, onde Rui conheceu o modelo administrativo da unidade hospitalar que possui mil leitos.

Finalizando os compromissos desta quinta, o governador visitou a fábrica de equipamentos hospitalares, Aeomed, fornecedora mundial de produtos de saúde com alta tecnologia. Acompanharam o governador na agenda desta quinta os secretários estaduais Fábio Vilas-Boas (Saúde) e Bruno Dauster (Casa Civil).

A missão internacional teve início em Kiev, na Ucrânia, onde o governador Rui Costa assinou termo de compromisso do governo do estado com a empresa ucraniana Indar, na manhã de terça. Com a parceria, a Bahiafarma será o primeiro laboratório do Nordeste a produzir insulina, medicamento utilizado no controle do diabetes, e passará a abastecer 50% da demanda do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo medicamento.

