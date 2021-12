Estado e Prefeitura anunciam campanhas contra o Aedes

Os governos estadual e municipal anunciaram campanhas de combate ao mosquito Aedes aegypti nesta sexta-feira, 29. O governador Rui Costa anunciou uma grande mobilização programada para o retorno às aulas. Já a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), anunciou a borrifação de inseticida nos circuitos do Carnaval.

Durante videoconferência com a presidente Dilma Rousseff, Rui apresentou as ações de enfrentamento ao mosquito, no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, em Vitória da Conquista. Ele falou das campanhas em rádio e TV que serão lançadas para informar a população sobre os riscos da doença.

Dilma também anunciou medidas. No próximo dia 13 de fevereiro será iniciado um grande trabalho de mobilização nos 115 municípios brasileiros mais afetados pelo mosquito, com a entrada de 220 mil militares das Forças Armadas para atuarem em parceria com os agentes de saúde; eles poderão, ainda, entrar em terros abandonados.

Em Salvador, os agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) percorrerão os circuitos da festa até a quarta-feira, 3, borrifando inseticida através de aparelhos portáteis e de carro fumacê. Além disso, haverá aplicação no entorno do aeroporto, rodoviária e vilas militares da capital.

