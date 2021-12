Estado divulga lista de professores contemplados com bolsa estímulo

A relação com 833 professores da rede estadual que serão contemplados com a Bolsa de Estímulo à Permanência em Atividade de Classe foi divulgada neste sábado, 15, no Diário Oficial.

Os docentes vão receber R$ 800 para 20 horas e R$ 1.600 para carga horária de 40 horas. O valor é pago para professores que já possuem os pré-requisitos para aposentadoria voluntária, mas que optaram por permanecer em atividade. O dinheiro será pago a partir da folha de julho.

O benefício é pago por um período de 2 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo tempo. A Secretaria da Educação do Estado leva em consideração docentes que ministram aula em áreas de conhecimento onde há carência de profissionais na rede estadual.

adblock ativo