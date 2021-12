Estado da Bahia é o quinto colocado em número de homicídios

A Bahia é o quinto estado brasileiro na taxa de homicídios por 100 mil habitantes, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta terça-feira, 5.

Segundo o levantamento, o estado registou taxa de 38,5 mortes para cada 100 mil em 2012 - mesmo número registrado em 2011. Neste quesito, Alagoas é o estado que apresenta maior taxa (58,2).

O secretário estadual da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, afirmou que não há como comparar as estatísticas entre os estados, pois eles possuem metodologias distintas para alimentar a pesquisa.

Em relação aos números absolutos de homicídios, a Bahia está no topo do ranking - 5.462 registros no ano passado, contra 5.431 ocorrências em 2011.

Entre os crimes violentos letais intencionais (CVLI), a Bahia aparece na quarta posição, com 40,7 registros por 100 mil habitantes em 2012. Apesar disso, houve redução de 0,9% em comparação com o ano anterior, quando 41 casos foram registrados pelo levantamento.

A categoria CVLI agrega as ocorrências de homicídio doloso (com intenção), latrocínio (roubo seguido de morte) e lesão corporal seguida de morte.

Especialistas

Para o coordenador do Observatório de Segurança Pública da Unifacs, Carlos Alberto Costa Gomes, os dados divulgados no anuário podem não condizer com a realidade da violência na Bahia, pelo simples fato de terem sido coletados nas fontes oficiais de segurança pública.

"As informações são cedidas pela polícia. Por isso, são questionáveis, já que pode haver subnotificação em muitos dos casos", afirma. "Há várias formas de homicídio que a polícia não contabiliza, como um atropelo, quando o carro é o instrumento do crime".

Outro ponto de suposta subnotificação apontado pelo pesquisador está relacionado aos furtos e roubos. "A maioria das vítimas não vai perder um dia de trabalho para registrar a queixa na delegacia, porque o crime se tornou comum e por saber que a polícia não vai fazer nada", diz Costa Gomes.

A falta de confiança no trabalho da polícia é o que preocupa a coordenadora do Programa de Estudos, Pesquisas e Formação em Políticas e Gestão de Segurança Pública da Ufba, Ivone Costa.

"É algo que precisa ser corrigido, urgentemente, porque cria uma crise de legitimidade no poder da instituição policial. Isso deve ser repensado em nível de estado, pois a polícia não responde sozinha pela segurança pública", diz Ivone Costa.

