Estado busca recursos federais para conter epidemias

O governador Rui Costa anunciou em nota que solicitará nesta segunda-feira, 13, uma audiência com o ministro da Saúde, Arthur Chioro, a fim de garantir recursos para intensificar o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika.

Também será agendada uma reunião com os prefeitos das cidades de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, Lauro de Freitas, Serrinha, Araci, Baixa Grande, Castro Alves, Conceição do Jacuípe, Valente, Pintadas e Várzea do Poço, pois são os municípios que concentram as notificações da tríplice epidemia.



No comunicado, também foi anunciado que, a partir desta semana, serão intensificadas as ações de mobilização, sobretudo com o envolvimento dos prefeitos e da sociedade.



Entre 1º janeiro e 6 de julho deste ano foram notificados 45.538 casos de dengue, 8.906 casos de chikungunya e 32.873 casos de zika na Bahia. A única forma de evitar essas três doenças é o combate do mosquito, por meio da eliminação dos criadouros nas casas, no trabalho e áreas públicas. É importante que, ao identificar possíveis criadouros, o cidadão deve notificar a vigilância para que os agentes de endemia visitem o local.

