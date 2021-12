Estado apresenta dados de crimes em Salvador e RMS

O governo Estadual divulgou, nesta quarta-feira, 3, dados sobre crimes violentos letais intencionais (CVLIs) em Salvador, entre janeiro e agosto deste ano, que registraram redução de 1,4%, em relação ao mesmo período de 2013.

O balanço foi apresentado ao governador Jaques Wagner em reunião do comitê executivo do programa Pacto pela Vida, no Ministério Público, no Centro Administrativo.

Segundo o relatório, "na região do Nordeste de Amaralina a redução alcançou 65,2%, com oito ocorrências em 2014 contra 23 no ano passado. Boca do Rio teve queda de 56,5%, Rio Vermelho e Barra tiveram redução de 50%".

Os dados apontam, nos últimos 15 dias, queda das mortes violentas também na região metropolitana (RMS). Na capital, de 16 a 31 de agosto, foram registrados 49 homicídios, índice 12,5% menor que em 2013, quando foram contabilizados 56. Bairros como Bonfim, CIA e Nordeste de Amaralina não apresentaram ocorrências, enquanto em Cajazeiras houve queda de 80%.

Na região metropolitana, a redução foi de 21,6%, com 29 casos em 2014, contra 37 no mesmo período do ano passado. As áreas que tiveram maior queda foram Pojuca e Mata de São João, com 80%, e Dias D'Ávila, onde os números caíram pela metade, um caso este ano e dois em 2013. No acumulado de agosto, houve 15 homicídios a menos na RMS, em relação ao mesmo mês de 2013 (menos 8,1%). Salvador registrou 103 casos em agosto, contra 102 no mesmo mês do ano passado.

Interior

Foram apresentados dados do interior, entre os meses de janeiro e julho de 2014, comparados aos mesmos meses de 2013. Na região metropolitana de Feira de Santana houve redução de 37,8%. Seabra diminuiu o índice em 18,2%.

